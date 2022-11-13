В Тюменской области средняя зарплата превышает 59 тыс. рублей

Оперативные данные по итогам января-августа 2022 года обнародовал Тюменьстат.

Самые высокие номинально начисленные зарплаты были летом — в июне 63 тыс. 25 рублей, в июле — 64 тыс. 176 рублей. Минимальный показатель был в январе — 52 тыс. 587 рублей, сообщает Вслух.ру.

Средний заработок за год вырос на 5 тыс. рублей: по итогам восьми месяцев 2021 года он составил 54 тыс. 461 руб.

Самые высокие зарплаты в 2022 году начисляли в сфере добычи нефти и природного газа (172 тыс. 560 руб.), производстве химических веществ и химпродуктов (151 тыс. 966 руб.), производстве машин и оборудования (139 тыс. 404 руб.), в деятельности космического и воздушного транспорта (120 тыс. 503 руб.), научных исследованиях и разработках (133 тыс. 455 руб.).