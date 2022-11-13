Мебельщики Тюмени готовятся заявить о себе

Выставка от тюменских производителей мебели будет одним из центральных событий в выставочной деятельности в Тюмени в следующем году, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации г. Тюмени.

- В силу сегодняшних обстоятельств, связанных прежде всего с санкциями, сейчас происходят большие перемены, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

- Многие ниши из-за ухода зарубежных предприятий освобождаются, но спрос на ту или иную продукцию остаётся. Поэтому мы стараемся предоставить возможность местным производителям заявить о себе в полный голос.

В частности, планируется большая выставка в сотрудничестве с "Ассоциацией мебельщиков Тюменской области". Это один из самых крупных наших проектов, где тюменскую продукцию представят во всем ее многообразии. На мой взгляд, именно в этой сфере мы можем рассчитывать на реальное импортозамещение. У всех посетителей будет возможность убедиться, что нашим мастерам под силу любые стили и направления.