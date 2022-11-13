Незрячих детей в Тюмени учат ориентироваться в пространстве

В Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма" оказывают помощь детям с проблемами зрения, в том числе и полностью слепым. Помогают здесь ребятам от 1 года до 18 лет. Программа восстановления подбирается индивидуально.

"Чем раньше начнется реабилитация, тем ребенку в дальнейшем будет проще адаптироваться, войти в социум, продолжать общаться и передвигаться", – говорит главный специалист по реабилитации Лариса Михайловна Гарифуллина.

По словам специалиста, среди причин потери зрения у детей могут быть врожденная патология, ретинопатия недоношенных, травмы глаз.

При реабилитации особое внимание уделяют ориентировки на собственном теле. На этом этапе ребенок учится определять, где левая и правая сторона, верх и низ тела. Дальше идет ориентировка на плоскости – на столе, на листе бумаги. Следующий этап – ориентировка в малом пространстве – в комнате, кабинете, в коридоре и так далее. Ориентировка на улице – более сложный этап. Здесь дети учатся выстраивать маршруты, определять звуковые и предметные ориентиры.

"Главное правило ориентирования и мобильности – безопасное передвижение, без спотыканий и падений", – добавляет педагог.

Специалистами Центра предусмотрено и постреабилитационное сопровождение родителей по телефону или скайпу. Также в "Пышме" разрабатываются методические пособия, видеофильмы с занятиями, чтобы родители потом могли посмотреть и повторить дома некоторые техники. Методические сборники предоставляются бесплатно, сообщает АиФ – Тюмень.