Автомобили ялуторовской больницы обслужили более трех тысяч вызовов

За три месяца новые автомобили областной больницы №23 Ялуторовска обслужили более трех тысяч неотложных вызовов. В августе медики получили четыре новых LADA Largus в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения.

Их задействовали на обслуживание вызовов врача на дом по городу, на ФАПах, а также при доставке биоматериала из удалённых населённых пунктов Ялуторовского района в лаборатории.

За три месяца эксплуатации автомобили суммарно обслужили 3297 неотложных вызовов. С их помощью были проведены 804 диспансерных наблюдения на дому, 107 пациентов было доставлено для прохождения диспансерного наблюдения либо проведения вакцинации.

"За время эксплуатации LADA Largus эти автомобили зарекомендовали себя как надёжные и экономичные. Мы ими очень довольны", - говорит главный врач Областной больницы № 23 (г. Ялуторовск) Михаил Горбачев.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.