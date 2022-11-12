В 2022 году шопинг жителей Тюменской области вырос на 22 млрд рублей

Объявление о частичной мобилизации в России 21 сентября не вызвало ажиотажа среди жителей, желания сделать дополнительные запасы. Оборот розничной торговли в этот месяц снизился. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата, сообщает Вслух.ру.

В сентябре жители региона потратили 40 млрд 058,8 млн рублей. Максимальные значения года были зафиксированы в марте и августе — 41 млрд 872,9 млн и 41 млрд 604,9 млн рублей соответственно.

В целом за девять месяцев шопинг тюменцев обошелся в 353 млрд 632,9 млн рублей - на 22 млн больше по сравнению с 2021 годом (331 млрд 612,3 млн рублей).

Основная часть трат приходится на непродовольственные товары: 21 млрд 374,9 млн рублей в сентябре и 184 млрд 928,5 млн рублей за девять месяцев. На продукты ушло 18 млрд 683,9 млн рубля и 168 млрд 704,4 рубля соответственно.