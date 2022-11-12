В Тюмени открылась выставка с чувашскими костюмами, матрешками и музыкальными инструментами

Предметы быта, чувашские матрешки и костюмы, богато расшитые монетами, представили на выставке "С верой в Россию, с любовью к Чувашии". Она открылась на первом этаже в ДНК "Строитель" в Тюмени 10 ноября.

Исполняющий обязанности председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Малыгин отметил, что чуваши сосредоточенно проживают во многих районах региона, например, в Ярковском, Нижнетавдинском, Тюменском. "Чуваши — одни из бесспорных фаворитов в целой палитре многонациональной Тюменской области. Мы всегда рады видеть вас, вашу организацию на областных национальных мероприятиях "Мост дружбы", "Радуга" — эти мероприятия поддерживаются правительством, они запланированы и на 2023 год. Вы яркие, замечательные, собираете гостей с других районов", — сказал он.

На выставке в Тюмени представили изделия умельцев, проживающих не только в региональной столице. Так, рушники — полотенца — с чувашским орнаментом привезла мастерица из Ялуторовска Татьяна Тарасова.

Часть экспонатов на время привезли сюда из небольшого музея при областном центре чувашской культуры (ул. Энергетиков, 44а). Руководитель музея Ольга Федорова показала национальные салфетки с традиционными орнаментами, которые она вышила вручную. "В нашей нации дети учатся вышивать с малых лет. И я так же училась, занимались вместе с сестрами с мамой. Знание это передаем. Моя дочь тоже вышивает, умеет и крестиком, и гладью. Раньше девушки готовили к замужеству расшитые вещи, дарили парням платочки с вышивкой", — сказала она.

Выставка, посвященная Году нематериального культурного наследия народов России, будет работать в ДНК "Строитель" месяц. Над организацией экспозиции работала целая команда, в составе которой Комитет по делам национальностей Тюменской области, областная общественная организация чувашей "Таван" и ДНК "Строитель", сообщает Тюменская линия.