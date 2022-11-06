Уход западного кино привел к перестройке киноиндустрии, считает тюменский эксперт

За последние полгода количество зрителей в кинотеатрах значительно уменьшилось, больше всего пострадали мультиплексы, сообщает АиФ - Тюмень.

Как рассказала тюменский киновед Наталья Соколова, с уходом западного кино из проката у зрителя возник репертуарный голод. Но сработал парадокс: из-за ограничений российская киноиндустрия быстро перестроилась, обратившись к африканскому и азиатскому кинорынку, также она делает ставку и на отечественный контент.

"Многие кинотеатры берут в прокат, том числе, и документальное кино. Оно не вызовет ажиотаж, но станет хорошей альтернативой. В кинотеатрах также есть возможность показа проекта TheatreHD", – рассказала киновед.