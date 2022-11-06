Ялуторовскому музейному комплексу исполнится 95 лет

На заре своей истории Ялуторовский музей объединил вокруг себя настоящих энтузиастов, которые при поддержке местных властей сумели собрать интересные коллекции. Они и составляют ядро фондов музейного комплекса, в который входят уже нескольких музеев: историко-мемориальный музей, состоящий из двух памятников культуры федерального значения — домов декабристов, краеведческий, "Дом природы" и "Торговые ряды".

Здесь трепетно сохраняют память о первом директоре музея - Иване Озолине. В 1935 году при ремонте печи своего дома он нашел письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, что дало толчок к созданию первого в Советском Союзе музея Памяти декабристов.

Особое отношение в музее и к знаменитому земляку, меценату и собирателю шедевров русского искусства Савве Мамонтову. Здесь поддерживают связи с его потомками и бережно хранят несколько связанных с Мамонтовым реликвий: оттиск его печати, копию метрической книги с записью о его крещении в Градо-Ялуторовской Вознесенской церкви.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.