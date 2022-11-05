Тюменцы могут помочь своему городу улучшить позиции на конкурсе "Город России"

Более 14 тысяч голосов собрала Тюмень на ежегодном конкурсе "Город России". В течение года жители страны выбирают самый узнаваемый, привлекательный, символичный город. Народное голосование проводится, начиная с 2012 года. Итог будет подведен 30 декабря, сообщает Вслух.ру.

Сейчас Тюмень на 22 месте в списке из 83 городов и имеет все шансы подняться выше.

Для голосования нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать Тюмень, собрать картинку из частей и подтвердить выбор. Регистрироваться не надо, голосование проходит бесплатно. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

Из Уральского федерального округа самая высокая позиция в рейтинге у Ханты-Мансийска — он на 13-м месте. Челябинск на 27-й строке, Екатеринбург — на 28-й, Курган — на 44-й, Салехард — на 60-й.