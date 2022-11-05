Как помочь животным пережить стресс от разлуки с хозяином, рассказали тюменцам

Зоопсихолог, специалист по коррекции поведения кошек Наталья Нечаева объяснила, как минимизировать стресс у питомца в сложных жизненных ситуациях.

Перед тем, как переехать с питомцем или отдать его на попечение другим людям, его владельцу нужно подготовиться, чтобы меньше волноваться.

"В наличии всегда должен быть запас корма на месяц; ветеринарный паспорт; жизненно необходимые лекарства, если питомец с хроническим заболеванием; надежная переноска; лоток и миски; впитывающие пеленки в дорогу", – отмечает Наталья Нечаева.

С точки зрения зоопсихологии, животные легче переживают стресс рядом со своим человеком, в знакомой обстановке или с теми людьми, кого они хоть немного знают. Именно поэтому собаки и кошки часто не хотят оставлять свои дома, даже если они в разрушенном состоянии, сообщает "АиФ-Тюмень".

Столько же баллов набирает вариант, когда животное отдают на попечение зооняне, которая на территории хозяина будет заботиться о питомцах, пока он отсутствует.

"Это минимизирует стресс, ведь обстановка остается своя, "родная", знакомые запахи и вещи. А если зооняня будет соблюдать привычные ритуалы: кормление, выгул, ежедневные процедуры, игры, расчесывания и обнимания, то уровень стресса может быть вообще минимальным, останется только небольшая грусть от разлуки с хозяином", – говорит зооняня.

Далее идет вариант домашней передержки на территории зооняни (кэтситтер, догситтер). Большое волнение животное получит при пристройстве его в добрые руки. Здесь важно учитывать, что для животного меняется обстановка, люди, вещи, запахи, отношение к животным. Сюда добавляется ещё переезд и чувство разлуки. В таком случае нужно постоянно проверять на адекватность новых владельцев и держать связь с ними.

Самый большой стресс домашний питомец получают при поступлении в приют.