Тюменцы интересуются вакцинацией против гриппа

Более 400 обращений поступило в ходе горячей линии, посвященной профилактике гриппа и ОРВИ. Граждан консультировали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Более трети (36%) вопросов касались вакцинации: где сделать прививку, какие есть противопоказания и т.д, сообщает Вслух.ру.

Граждан также интересовали возможность введения карантина и другие ограничительные меры: 14% вопросов касалось этой темы. 11% звонивших интересовались мерами профилактики, 9% - наличием противовирусных препаратов в аптеках.

Прививку от гриппа можно ставить одновременно с прививкой от COVID-19. Вакцинация не даст 100-процентную гарантию, но позволит избежать тяжелого течения.

Напомним, что действует единый консультационный центр Роспотребнадзора по всем вопросам: 8-800-555-49-43. По России звонок бесплатный, он переадресуется в региональное управление.