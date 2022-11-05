Тюменцы интересуются вакцинацией против гриппа

Более 400 обращений поступило в ходе горячей линии, посвященной профилактике гриппа и ОРВИ. Граждан консультировали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.
Более трети (36%) вопросов касались вакцинации: где сделать прививку, какие есть противопоказания и т.д, сообщает Вслух.ру.
Граждан также интересовали возможность введения карантина и другие ограничительные меры: 14% вопросов касалось этой темы. 11% звонивших интересовались мерами профилактики, 9% - наличием противовирусных препаратов в аптеках.
Прививку от гриппа можно ставить одновременно с прививкой от COVID-19. Вакцинация не даст 100-процентную гарантию, но позволит избежать тяжелого течения.
Напомним, что действует единый консультационный центр Роспотребнадзора по всем вопросам: 8-800-555-49-43. По России звонок бесплатный, он переадресуется в региональное управление.
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