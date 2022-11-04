Тюменцы могут посмотреть советско-финскую комедию о приключениях двух друзей

14:08 04 ноября 2022
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11 ноября в 19:00 в большом зале "Конторы пароходства" пройдет ежемесячный кинопоказ. Тюменцам покажут ироническую комедию "За спичками".

В ноябре киноклуб "Конторы" и "Моего портала" покажет совместную работу Леонида Гайдая и Ристо Орко. В основе сюжета — история двух друзей.

После просмотра организаторы приглашают на обсуждение фильма. Вход бесплатный, но необходимо заранее зарегистрироваться в группе "ВКонтакте" "Конторы пароходства" или на сайте "Мой портал", уточняет Комсомольская правда-Тюмень.

Теги: кино
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