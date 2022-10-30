Тюменские врачи продолжают наблюдать за пациентами, переболевшими ковид-пневмонией

В областной столице врачи Тюменского кардиологического научного центра, вот уже два года изучают последствия влияния коронавируса на здоровье. Исследование начали еще в июле 2020 года. Пригласили 380 человек, которые проходили лечение после подтвержденной ковид-пневмонии в моногоспитале.

Обследование они проходили через 3 и через 12 месяцев после выписки. Их осматривали узкие специалисты — большая команда врачей: кардиологи, офтальмолог, невролог, психотерапевт, а также пульмонолог и нефролог, если это требовалось.

— Сейчас мы обработали данные по годичной динамике, — говорит доктор медицинских наук Елена Ярославская. — Очевидно, что количество жалоб в целом снизилось. Если на недомогание на первом визите жаловались больше 80 процентов участников исследования, то сейчас их доля снизилась до 63 процентов. Но если вначале люди чаще жаловались на слабость и утомляемость, то через год на первое место вышла одышка.

Через год после ковид-пневмонии участники исследования значимо прибавили в весе, стали чаще выявлять ожирение. Выросла и частота гипертонии — 9 новых случаев и 8 случаев впервые диагностированной хронической сердечной недостаточности.

— Увеличилась жесткость сосудистой стенки, а снижение эластичности сосудов - первый и очень серьезный шаг в развитии гипертонии, - говорит эксперт.

Также медики обращают внимание на психологическое состояние пациентов. Если в начале исследования люди, перенесшие ковид, чаще жаловались на тревогу и депрессию, то сейчас – на астению – постоянную слабость и усталость, сообщает Мегатюмень.