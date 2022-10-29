У тюменцев остается месяц до уплаты имущественных налогов

До 1 декабря жители Тюменской области должны заплатить имущественные налоги за квартиры, машины, дома, земельные участки, которые были в собственности в 2021 году. Общая начисленная сумма для собственников региона превысила 3 млрд рублей.

Узнать, есть ли долги по налогам, можно зайдя на сайт госуслуг, в личном кабинете указать свой ИНН, если ранее он там не фигурировал. При наличии задолженности она отобразится в разделе платежей. Либо будет указана зеленая галочка как подтверждение, что неоплаченных счетов нет. В случае начислений можно перейти в раздел оплаты.

В "Личный кабинет налогоплательщика" на официальном сайте ФНС также можно зайти по логину и паролю от госуслуг. Через данный сервис направить обращение, если информация по имуществу некорректна, а также оплатить налоги.

Кроме того, в личном кабинете появился "Семейный доступ", который позволяет родителям уплачивать налоги за своих несовершеннолетних детей. Таковых немало: нынче из 732 тысяч сводных налоговых уведомлений 88 тысяч предназначены несовершеннолетним детям, уточняет Вслух.ру.