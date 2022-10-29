В Тюменской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в больницы Тюменской области поступают автомобили, призванные обеспечивать работу врачей.
В августе этого года в Ярковскую больницу №24 поступило шесть автомобилей Лада Ларгус. Одна из машин уже три месяца обслуживает фельдшерско-акушерские пункты сел: Новоселово, Иевлево, Караульнояр; деревень: Варвара, Аксарина, Шатанова, Сорокино, Петропавловка и Сеиты – так называемый Иевлевский "куст".
У водителя нового авто Александра Паршукова, день расписан поминутно. Необходимо вовремя доставить специалистов выездных бригад в населенные пункты для проведения диспансеризации и профилактических осмотров, собрать со всех ФАПов анализы, чтобы привезти их в районный центр, сопроводить фельдшеров в отдаленные территории, доставить льготные лекарственные препараты из аптеки, а при необходимости - пациентов в больницу.
По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.
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