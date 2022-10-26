Александр Герасимов из поселка Богандинского организовал добровольную пожарную дружину

С каждым годом появляется все больше неравнодушных людей, добровольческая деятельность становится более популярной. Появляется много направлений, в которых доброволец может реализоваться. Так, Александр Герасимов - доброволец из поселка Богандинского, выбрал для себя направление "Пожарная безопасность".

Герасимов работает оператором в ООО "ВЗКСМ", решив помогать людям, проявил интерес к теме пожарной безопасности, тщательно ее изучил, ситуация с пожарами вблизи своего поселка навела на мысль, что нехватка людей при тушении пожаров - огромное упущение. Тогда и принял решение помогать. Стал на собственные средства приобретать противопожарное оборудование, купил мотопомпу, 2 РЛО, боевку, каску, фонарь. В тушении пожаров Александр участвовал как местный житель, но искал возможность получить статус добровольного пожарного. Поэтому он организовал добровольную пожарную дружину. ДПД Тюменского района была им создана и внесена в реестр в сентябре этого года.

Кроме этого, Александр занимается противопожарной профилактикой, проводит профилактические занятия для детей из своего поселка. 17 октября совместно с сотрудниками противопожарной службы Тюменской области он провел мероприятие для школьников, рассказал о причинах возникновения пожаров в лесу, способах его тушения и об алгоритме действий, направленных на спасение жизни.