В Заводоуковске организуют творческую выставку работ школьников с инвалидностью

30 ноября в Заводоуковске пройдет выставка "Путь мастера", приуроченная к Международному дню инвалидов. На экспозиции будут представлены работы детей с инвалидностью в направлении декоративно-прикладного искусства.
Школьники готовили изделия в течение серии реабилитационных мастер-классов для детей с ОВЗ, сообщает "Мегатюмень".
Центр креативных проектов Заводоуковска "Путь мастера" организует четыре творческих мастер-класса для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Занятия пройдут в трех школах города. Педагоги детской школы искусств и мастера по изготовлению изделий в технике ДПИ познакомят детей с четырьмя направлениями художественного творчества.
На мастер-классе "Юные скульпторы" школьники научатся лепить из глины, а затем смогут расписать свои изделия. Учащихся также ждут мастер-классы "Мыловарение" и "Вязание без спиц". 30 ноября в Заводоуковской средней школе №3 дети покажут свои работы на выставке, приуроченной к Международному дню инвалидов. Выставка будет открыта для учащихся школы и их родителей до 3 декабря.
Ярославна Викулова, руководитель образовательной серии и директор Центра креативных проектов "Путь мастера":
В Заводоуковске почти не проводится творческих и реабилитационных занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому им приходится ездить в соседние города. Серия мастер-классов по ДПИ в местных школах поможет детям развить мелкую моторику, творческие способности и даже найти любимое дело без препятствий.
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