В Заводоуковске организуют творческую выставку работ школьников с инвалидностью

Фото со страницы Я. Викуловой, https://vk.com/id42504717

30 ноября в Заводоуковске пройдет выставка "Путь мастера", приуроченная к Международному дню инвалидов. На экспозиции будут представлены работы детей с инвалидностью в направлении декоративно-прикладного искусства.

Школьники готовили изделия в течение серии реабилитационных мастер-классов для детей с ОВЗ, сообщает "Мегатюмень".

Центр креативных проектов Заводоуковска "Путь мастера" организует четыре творческих мастер-класса для школьников с ограниченными возможностями здоровья. Занятия пройдут в трех школах города. Педагоги детской школы искусств и мастера по изготовлению изделий в технике ДПИ познакомят детей с четырьмя направлениями художественного творчества.

На мастер-классе "Юные скульпторы" школьники научатся лепить из глины, а затем смогут расписать свои изделия. Учащихся также ждут мастер-классы "Мыловарение" и "Вязание без спиц". 30 ноября в Заводоуковской средней школе №3 дети покажут свои работы на выставке, приуроченной к Международному дню инвалидов. Выставка будет открыта для учащихся школы и их родителей до 3 декабря.

Ярославна Викулова, руководитель образовательной серии и директор Центра креативных проектов "Путь мастера":