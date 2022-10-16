В ялуторовских музеях всегда рады гостям

Учащиеся 4 класса Петелинской школы Ялуторовского района 12 октября побывали в музее "Торговые ряды" на интерактивном занятии "Лабиринты истории" и мастер-классе "Ловец солнца".

Ранее историко-мемориальный музей Ялуторовска посетили гости из столицы Урала – Екатеринбурга. В доме Матвея Ивановича Муравьева-Апостола всегда можно почувствовать себя "как дома", и всё это благодаря гостеприимной хозяйке – экскурсоводу историко-мемориального музея. В образе супруги Матвея Ивановича, она с душой встретила посетителей и рассказала о своем муже, семье и о декабристах, про их непростую судьбу и добрые дела. А также угостила всех вкусным и ароматным кофе по рецепту хозяина дома.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.