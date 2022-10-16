Тюменцы стали тратить больше на непродовольственные товары

В августе общий объем покупок составил 22 млрд 014,5 млн рублей. Это больше ажиотажного марта, когда граждане потратили 21 млрд 911,8 млн рублей. В июле же оборот оценивался в 21 млрд 365,6 млн рублей. В остальные месяцы года он был ниже 20 млрд рублей. Такие данные приводит Тюменьстат.

В целом за восемь месяцев жители потратили 163 млрд 553,6 рубля на непродовольственные товары. С учетом численности населения каждый в среднем потратил 13 тыс. 170 рублей в месяц, а в августе – 14 тыс. 182 руб.

При этом расходы на продовольственные товары в январе-августе составили 150 млрд 020,5 млн рублей (12 тыс. на жителя в месяц), в августе они были чуть выше июля – 19 млрд 590,4 млн рублей (12,6 тыс. рублей). Рекорд сохранился за мартом – 19 млрд 961,1 млн рублей, сообщает Вслух.ру.