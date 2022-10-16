Тюменцы смогут узнать о связи театра и науки

С 17 по 21 октября в Молодежном театральном центре "Космос" пройдет Лаборатория социологических исследований "Театр + наука".

Это совместный проект Театрального центра и Антропошколы ТюмГУ. 17 октября преподаватели университета прочитают лекции на следующие темы: "Место памяти и память места", "Невидимое видимое", "Возраст и пирамида Маслоу", "Воспоминания российских немцев о депортации". Режиссеры создадут художественную форму по теме каждой лекции. Затем участники распределятся в группы. На протяжении трех дней они будут создавать перфолекции — события, объединяющие лекцию и перформанс. Каждую группу будет курировать преподаватель ТюмГУ и режиссер.

21 октября пройдет итоговый показ, на котором участники представят четыре перфолекции. Вход свободный, по регистрации, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.