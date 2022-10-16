О работе в сфере дорожного строительства рассказали тюменцам

Ко Дню работников дорожного хозяйства, который в этом году празднуют 16 октября, Тюменская область сегодня пообщалась с теми, кто задействован в этом нелегком труде.

Машинист укладчика асфальтобетона Иван Кондратенко работает в сфере дорожного строительства 17 лет. За это время Иван строил дороги не только в Тюменской области, но и по всей стране – в Москве, Мурманске, Магадане, Челябинске и Екатеринбурге.

– Наша задача – качественно и ровно укладывать асфальт, и сложностей никаких нет, – считает Иван Викторович. – Нужно просто знать и любить свою работу, а все остальное делает техника.

Часто работники дорожного хозяйства слышат добрые слова от автомобилистов. Нередко водители останавливаются рядом и благодарят, иногда бывает – и наоборот, ругают, говорит с понимающей улыбкой мастер.

Машинист укладчика асфальтобетона работает в паре с оператором, который имеет доступ к управлению в нижней части машины и регулирует параметры укладки. От работы каждого сотрудника зависит общий результат, уверен Иван Кондратенко.

Асфальт привозят с температурой 160 градусов, поэтому специалистам важно быстро его разложить и раскатать, чтобы полотно было качественным и ровным. Особенно важно сделать это быстрее в прохладную погоду, которая обычно наступает в октябре, объяснил работник.

– Теперь работать в этой сфере стало легче, – признался Иван. – Техника шагнула вперед и на укладчике установлены ультразвуковые датчики. Когда начинал работать, мы использовали механические устройства для контроля.

Водитель самосвала Олег Глухов также трудится в Тюменском областном дорожно-эксплуатационном предприятии, только его стаж еще больше – 22 года. И все это время мужчина работает на одном предприятии – в ДРСУ-1.

– За годы работы выработалась привычка и совсем не устаю, – рассказал Олег Петрович. – Машину новую дали и работать стало легче. За 20 лет техника полностью обновилась – вместо старомодных укладчиков – современные, вместо КамАЗов – Volvo. Живу рядом с работой, поэтому на проезд не трачу много времени.

В эти дни накануне Дня работников дорожного хозяйства Олег Глухов и Иван Кондратенко работают в Ялуторовском районе на участке дороги на 46- км федеральной трассы Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. А живет Олег Петрович в Ленинском районе – совсем рядом, как он считает.