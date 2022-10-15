В вопросах воспитания детей помогает проект Точка опоры"

24 тыс. 925 консультаций провели психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги в рамках регионального проекта "Точка опоры" в 2022 году. Помощь в вопросах воспитания, обучения и развития детей родителям оказывают бесплатно, сообщает Тюменская линия.

Родители могут узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, о том, как помочь адаптироваться в школьном коллективе, "пережить" переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе.

Записаться к специалисту можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8 (3452) 20-40-70. Консультации предоставляются в нескольких удобных форматах – очный прием, видеосвязь, консультация по Скайпу или телефону.