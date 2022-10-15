Население Тюменской области выросло за год

В Тюменской области проживает 1 млн 553,2 тыс. человек, за год население увеличилось на 3,4 тыс. человека. С оперативными данными Тюменьстата на 1 августа 2022 года ознакомился Вслух.ру.

В январе-июле в Тюменскую область на постоянное место жительства переехало более 27 тыс. человек, основная часть – 23 тыс. 956 человек – из других регионов России. Из стран ближнего зарубежья прибыло 3 тыс. 47 человек, дальние страны на наш регион сменили 152 человека.

За этот же период в регионе родилось 10 тыс. 186 малышей. За семь месяцев зарегистрировано 5 тыс. 775 браков.