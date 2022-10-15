Тюменские медики вернули женщину к жизни после двух клинических смертей

Утром 1 сентября бригада скорой медицинской помощи спешила на вызов к 52-летней тюменке с жалобами на жжение и давящую боль в груди. До приезда скорой ее коллеги выполняли все рекомендации диспетчера: положили женщину с опущенными ногами на диван, открыли окно, расстегнули одежду.

"Кардиограмма показала признаки инфаркта миокарда. Уже в машине скорой помощи у пациентки произошла остановка сердца, – рассказывает фельдшер выездной бригады Ирина Сирина. - В общей сложности сердечно-легочная реанимация длилась семь минут: двукратно провели электроимпульсную терапию автоматическим наружным дефибриллятором, между сериями разрядов – непрямой массаж сердца".

"Смотрели из окон, жутко переживали. Эти маленькие хрупкие девушки-медики делали невозможное возможным. В нашем коллективе Валентина Васильевна – ведущий геофизик и совершенно незаменимый человек с широкой открытой доброй душой. Мы безмерно благодарны за ее спасение", – говорит коллега пациентки Эльза Зулькарнаева.

Фельдшер Анастасия Митрофанова признается: в тот момент, когда пациентка потеряла сознание, на мгновение испугалась, но тут же приступила к непрямому массажу сердца. "И когда женщина самостоятельно сделала вдох, открыла глаза и спросила: "Ой, девочки, а я что заснула?", – я почувствовала такое облегчение, радость!", – с трудом сдерживая волнение, рассказала Анастасия.

Машина скорой с сиреной "долетела" в Областную клиническую больницу № 1. Здесь пациентке провели стентирование сосудов сердца и она сразу почувствовала улучшение, уточнила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи.