Омутинская районная библиотека стала модельной

Омутинская районная библиотека стала модельной благодаря победе в конкурсе в рамках национального проекта "Культура", она будет работать по девяти тематическим направлениям.

На модернизацию учреждения направлено 10 млн рублей. Открытие состоялось 3 октября, в библиотеке теперь есть интеллект-зал, коворкинг зона, читай-холл, лаундж-зона с мягкой мебелью, Wi-Fi, пресс-зона, а также зал полиграфии и сервисных услуг; конференц-зал на 180 человек; комната боевой славы с интерактивной панелью.⁣ Особе место Молодежный центр – пространство для общения, создания проектов, дискуссий и бесед сельской молодежи. Здесь можно окунуться в мир виртуальной реальности, поиграть в x-box, настольные игры, посмотреть фильмы и почитать. ⁣

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Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

⁣Модельная библиотека в Омутинском - это не просто место для общения с книгами, это пространство, объединившее в себе сразу несколько концептуальных площадок, настоящий центр коммуникаций, притяжения творческой молодежи и культурного развития населения".

В 2022 году стали модельными пять библиотек: в Тюменском районе, Ялуторовске, Тюмени и Омутинском районе. В 2023 году такой же статус получат еще пять учреждений региона. ⁣