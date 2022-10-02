Навыки публичных выступлений могут развить тюменцы

11 октября, в Тюмени стартует вторая волна лаборатории публичных выступлений "Спичка". Участники улучшат навыки ораторского мастерства, проработают телесные зажимы и узнают, как эффективно использовать голос на публичном выступлении. Прием заявок начался 26 сентября и продлится до 9 октября.

Тюменцы пройдут образовательные интенсивы по ораторскому искусству и выступят на публике со своими историями. Создатель "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин расскажет участникам, как сделать историю интересной и поможет каждому подготовиться к выступлению. Финалом программы станет марафон, где каждый участник расскажет публике свою историю на тему "Призвание", а также получит обратную связь от эксперта.

— Умение грамотно и убедительно рассказать о своей идее — одно из самых важных в проектной деятельности. Навыки публичных выступлений помогут привлечь более широкую аудиторию, успешно преподнести себя и стать увереннее в своих силах, — прокомментировала Ирина Мустыгина, руководитель мультицентра "Моя территория" Мегатюмени.