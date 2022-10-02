Тюменец был спасен бригадой скорой помощи прямо на болотной кочке

В конце августа медики помогли тюменскому грибнику с инфарктом прямо в лесу, на болотной кочке. Собрав три ведра грибов, двое мужчин выходили из леса. За 500 метров до дороги один из них потерял сознание. Очнувшись, пожаловался на боли в области сердца – давящие, сжимающие за грудиной.

На экстренный вызов сразу же выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи в составе врача Ярослава Кубанина и фельдшера Федора Смазнова. Уже через 20 минут они были на месте, где их ждал друг пациента. Медики со всем необходимым оборудованием пробирались через чащу, проваливаясь по колено в грязь. Лежа на болотной кочке, их ожидал 62-летний пациент. "При виде нас он почувствовал бодрость, даже хотел продолжить поиски грибов. Но мы настояли на обследовании, а электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда.

Пациенту была проведена тромболитическая терапия, помогающая восстановить кровоток путем разрушения тромба в сосуде. Лечение прошло успешно, а затем спасатели из МЧС помогли эвакуировать пациента из леса до машины скорой помощи. Пациента доставили в Кардиоцентр, откуда его выписали через две недели в удовлетворительном состоянии. Медики, спасшие жизнь грибнику, желают всем тюменцам беречь свое здоровье и не забывать о профилактике: ежегодно проходить медицинские осмотры.

Специалисты скорой помощи напоминают, что в ситуациях, когда возникают сомнения – нужна бригада скорой или нет, поможет диспетчер: позвоните со стационарного телефона по номеру 03, с сотового — 103, уточнила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь Станции скорой медицинской помощи.