Советы по профилактике онкологии могут получить тюменцы

Врач-стоматолог-хирург Областной больницы №4 Ишима Кристина Гуторова в своей практике стала чаще сталкиваться у пациентов с серьезными патологиями полости рта, в их числе и злокачественные опухоли.

Недавно на прием обратился мужчина из Абатского района, у которого зубы впивались в десну, травмируя слизистую. При осмотре выявилось, что в месте травмирования у пациента развилось злокачественное новообразование верхней челюсти. Теперь им занимаются врачи-онкологи.

- Чаще всего пациенты даже не догадываются, что у них возможно такое заболевание, как лейкоплакия – поражение слизистой оболочки, проявляющееся очаговым ороговением, - рассказала стоматолог-хирург. - Они приходят удалить зубы или их корни, а обнаруживаются такие очаги. Последний случай - женщина 59 лет пришла на удаление. После осмотра первое, что я её спросила курит она или нет. Она удивилась, а потом сказала, что курит. А ведь травма слизистой и курение - факторы возникновения лейкоплакии, которая без лечения может перерасти в рак.

Самой молодой пациентке, которая была на приеме с похожей проблемой у доктора Гуторовой, 21 год. Девушка жаловалась на то, что образовалась язва и с августа не проходит, но она пока не болит, просто доставляет дискомфорт. Пациентке убрали острые бугры, которыми она травмирует язык, и записали к онкологу, там, возможно, уже понадобится иссечение пораженной области языка.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.