Проект "Свет и цвет" реализуется в Тюмени

Проект "Свет и цвет" Тюменского регионального общественного объединения "Гильдия мастеров" выиграл президентский грант в размере 460 тыс. рублей. Их направят на приобретение инвентаря и материалов для создания витражных изделий. Это стеклорезы, ломатели стекла, разламыватели, паяльники, шлифовальный станок, приглажеватели фольги. Об этом Тюменской линии сообщила председатель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

В рамках проекта состоится 48 мастер-классов, их участниками станут более 60 юных жителей региона от 11 до 14 лет.

"Для учеников Гимназии российской культуры мы проводим мастер-классы, на которых создаем подвесы, зеркала, панно, светильники в витражной технике, включая элементы флоры и фауны тюменского края", - добавила Инна.

Она пояснила, что сначала ребята вырезают детали из стекла, потом их шлифуют, чтобы подогнать к заданному шаблону, оборачивают фольгой и спаивают. Все зависит от сложности и размера изделий. Подвесы на штору 10-15 см дети изготавливают за два занятия. Если элементов много, то времени уходит больше. Например, павлин, где очень много деталей.

Изделия из стекла покупают местные жители, а также ценители из Москвы и Санкт-Петербурга.