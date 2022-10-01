Более двух тысяч участников посетят терапевтический форум в Тюмени

Более двух тысяч участников планируют приехать на XII терапевтический форум "Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов" в Тюмень с 22 по 24 ноября. Заявки подали аспиранты и ординаторы из вузов России, молодые ученые, врачи и провизоры, сообщает Тюменская линия.



В программе – пленарные заседания, совещания, научные симпозиумы и семинары. Эксперты будут обсуждать актуальные вопросы по иммунологии, фармакологии, микробиологии, онкологии, неврологии, психиатрии и других направлений в медицине.

Участники также смогут бесплатно опубликовать основные достижения своей научной практической деятельности в форме тезисов. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту terforum.tyumgmu@yandex.ru с указанием в теме письма "фамилия, город". В структуре публикации обязательно нужно описать актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы и список литературы.