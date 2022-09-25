Зарплата учителей в регионе почти 60 тысяч рублей

В Тюменской области средняя зарплата учителей составляет 59 тыс. 995 рублей. Она превышает общероссийское значение — 57 тыс. 67 рублей. Причем, при подсчете не учитывались 5000 рублей за классное руководство, сообщает Вслух.ру.

В Уральском федеральном округе зарплаты тюменских учителей находятся на третьем месте после северных округов: средний доход в ЯНАО оценен в 137 тыс. 878 рублей, в ХМАО — 100 тыс. 414 рублей. В Свердловской области средний заработок педагога составил 56 тыс. 190 рублей, в Челябинской — 44 тыс. 696 рублей, в Курганской — 36 тыс. 999 рублей. В статистике учитывались зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях.

Воспитатели детских садов в среднем по России зарабатывают 42 тыс. 912 рублей, в Тюменской области — 48 тыс. 25 рублей. В УФО зарплата в январе-июне варьировалась от 31 тыс. 112 рублей до 98 тыс. 435 рублей. Наш регион также на третьем месте в округе.