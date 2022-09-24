Как отказаться от ненужных покупок, рассказали тюменцам

– Выясните свои статьи доходов и расходов и трезво оцените: на что вы тратите деньги. Быть может, львиная часть доходов уходит на брендовые вещи или питание в кафе. Или вы имеете автомобиль, который слишком дорог вам в обслуживании? Оптимизируйте траты. Признайтесь себе: что вы можете себе позволить, а что загоняет вас в долги? – рекомендует финансовый консультант Елена Степанова.
Вторая причина вести учет: возможность ставить цели. Вы можете рассчитать, сколько времени понадобится для их достижения, реальны ли они. Кроме того, имея в голове цель, легче отказываться от ненужных покупок и копить.
Учет финансов лучше вести в удобном для каждого человека формате.
– Кто-то предпочитает все записывать в тетрадь, а кто-то пользуется электронными приложениями. Банковские приложения ведут учет довольно грубо. Например, на заправке вы не только заправились, но и позавтракали, купили машинное масло или очиститель. При этом в приложении все покупки отразятся как бензин, – отмечает консультант.
А вот в профильных приложениях можно настроить статьи расходов и доходов самостоятельно. Заполнять приложения можно по чекам, которые вы сохраняете, и по истории покупок в личном кабинете банка, уточняет Тюменская область сегодня.
Молодежь активно использует гугл-таблицы. Они гибкие, удобные, но не каждый может их вести, так как нужны определенные навыки работы с персональным компьютером.
– Выбирайте комфортный для вас режим фиксирования доходов и расходов. Например, раз в неделю или каждый день. Но не переламывайте себя, если в какой-то день не хочется ничего записывать. Нет настроения – отложите. Пусть процесс проходит увлекательно, с интересом, – говорит консультант.
Нет и четких правил ведения бюджета. Вы устанавливаете их самостоятельно.
– Определите, как вы будете записывать суммы: округлять или ставить точные цифры. Статьи затрат тоже указывайте так, как вам удобно: кто-то выбирает несколько направлений, например, услуги, питание, хозтовары, одежда, а кто-то расписывает траты максимально подробно. Все зависит от цели: детализация или обобщение, – добавляет Елена Степанова.
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