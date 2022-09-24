ФК "Тюмень" сыграет командой первой лиги "Волгарь"

Футболисты "Тюмени" впервые за три года сыграют с командой первой лиги на своём поле, сообщает Вслух.ру. В четвёртом раунде "Пути регионов" ФОНБЕТ Кубка России по футболу наш клуб примет "Волгарь" из Астрахани. Соперник является обладателем Кубка ФНЛ 2015 года.

Кубковый матч состоится 5 октября на стадионе "Геолог" в 19.00. При этом "Тюмень" перенесла свою домашнюю игру первенства страны среди команд ФНЛ-2 с "Уралом-2" из Екатеринбурга со 2 на 1 октября. А 25 сентября примет "Торпедо" из Миасса.

В пресс-службе клуба напомнили, что предыдущий домашний поединок с клубом первой лиги проходил в Тюмени также на Кубке России. В сентябре 2019 года хозяева уступили красноярскому "Енисею" со счетом 1:0.