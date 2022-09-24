Тюменцев приглашают на городской RetroFest

Праздник пройдет в музее "Ретротехники им. Михайлова" 25 сентября. Жители и гости областной столицы узнают об истории ретро и винтажа, сообщает Visit Tyumen во ВКонтакте.

Гостей фестиваля ждут детская, мото, благотворительная барахолки, мастер-классы для детей и взрослых, детский тест-драйв "ŠKODA Кроха". Желающие смогут приобрести антикварные и винтажные вещи. Также будет фут-зона с бургерами и мороженым.



Мероприятие пройдет по адресу ул. Велижанская, 69 с 12 до 17 часов. Вход свободный, сообщает Тюменская линия.