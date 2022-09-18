В Ялуторовском остроге заработала "Школа ремесел"

Наибольшей популярностью у ялуторовчан пользуется направление, связанное с лепкой из глины. Об этом рассказала администратор "Школы ремесел", специалист по выставочной и экспозиционной деятельности Ялуторовского острога Екатерина Сарычева.

"До этого мы организовывали "Школу ремесел" для детей. В этом году приглашаем желающих от 16 лет и до бесконечности. Записалось много взрослых, пенсионеров. Самому взрослому участнику примерно 70 лет", — поделилась Екатерина Сарычева.

Посетить занятия можно бесплатно. Желающие могут выбрать одно из пяти направлений: вязание, художественная роспись, ткачество и плетение, бисероплетение и вышивка, лепка из глины. Вести занятия будут разные педагоги.

"Школа ремесел" продлится до конца мая. Завершится проект выставкой работ, которые сделают участники, сообщает Тюменская линия.