В Ялуторовском остроге заработала "Школа ремесел"

Наибольшей популярностью у ялуторовчан пользуется направление, связанное с лепкой из глины. Об этом рассказала администратор "Школы ремесел", специалист по выставочной и экспозиционной деятельности Ялуторовского острога Екатерина Сарычева.
"До этого мы организовывали "Школу ремесел" для детей. В этом году приглашаем желающих от 16 лет и до бесконечности. Записалось много взрослых, пенсионеров. Самому взрослому участнику примерно 70 лет", — поделилась Екатерина Сарычева.
Посетить занятия можно бесплатно. Желающие могут выбрать одно из пяти направлений: вязание, художественная роспись, ткачество и плетение, бисероплетение и вышивка, лепка из глины. Вести занятия будут разные педагоги.
"Школа ремесел" продлится до конца мая. Завершится проект выставкой работ, которые сделают участники, сообщает Тюменская линия.
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