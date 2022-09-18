В сезон простуд полезно варенье

Варенье из калины поможет очистить печень от токсинов. Для этого в течение недели следует употреблять по 50 грамм калинового варенья. А еще калина улучшает зрение. Эта ягода требует умеренности употребления: норма- 1 ст. ложка - это лекарство, а полная чашка такого продукта - яд.

Малиновое варенье часто добавляют в рацион болеющего простудой. Эта ягода поможет побороть вирус и окажет благоприятное воздействие на организм.

Специалисты тюменского управления Роспотребнадзора напоминают, что в состав малины входит витамин С, который обладает противовоспалительным и бактерицидным действием. Ягоду полезно употреблять при пониженном иммунитете, бронхите, а варенье из малины имеет ярко выраженное потогонное действие. Напомним, что полезнее всего малина, перетертая с сахаром.

При лечении простуды малина помогает улучшить работу органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря. Она способствует укреплению и очищению кровеносных каналов, а это профилактика атеросклероза.

Также в ягоде содержатся магний, калий, железо, витамин K, необходимый для правильного свертывания крови. Малина способствует снижению давления и помогает при головных болях. Не только варенье, но и настой из листьев эффективен в качестве тонизирующего средства, сообщила Тюменская область сегодня.