"Полотна судеб" можно увидеть в ишимском музее

В музее Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова – "Городская управа" открылась выставка мастеров народного творчества "Полотна Судеб".

На ее открытии гости музея смогли удостовериться, насколько прекрасно и гармонично смотрятся русские люди в традиционной одежде. Рассказали им и о том, какой смысл закладывали крестьяне при создании костюмов, в каждую деталь, в цвет и элемент традиционного русского костюма.

Выставка сопровождается чередой мастер-классов от самых невероятных мастеров. На первом из них, Вероника Чикишева научила земляков такому необычному искусству, как вытравка на ткани.

Выставка будет работать до 30 октября 2022 года. Чтобы попасть на мастер-класс, нужна предварительная заявка по телефонам: + 7(34551) 5-15-22 или +79526759618.

По материалам Ишимского музейного комплекса им. П.П. Ершова.