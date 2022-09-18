Интерактивный спектакль для самых маленьких создадут в Тюмени

10:18 18 сентября 2022
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В Молодежном театральном центре "Космос" стартуют репетиции бэби-лаба - спектаклей для зрителей от шести месяцев до трех лет и их родителей, во время которых дети могут взаимодействовать с декорациями. Автор спектакля "Мама, я построил Вселенную" о строении космоса Маша Хайбуллиноа.


Во время спектакля дети смогут взаимодействовать с декорациями. По замыслу режиссера и художника-постановщика Маши Хайбуллиной, эта история — путешествие по планетам Солнечной системы, во время которого зрители узнают о строении и свойствах планет. Композитор Дмитрий Мульков (Санкт-Петербург) создаст уникальную мелодию для каждой планеты.

Премьера предварительно назначена на октябрь.

— Это мой шестой бэби-лаб в качестве художника и второй в качестве режиссера. Я считаю, что в раннем возрасте дети впитывают все, и им просто необходимо видеть много нового и красивого, — поделилась Маша Хайбуллина, руководитель художественного отдела Молодежного театрального центра "Космос", создатель спектакля Мегатюмени.

Теги: спектакль
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