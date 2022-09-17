ФК "Тюмень" проведет девять матчей до зимнего перерыва

ФК "Тюмень" готовится провести домашний матч с ФК "Носта" из Новотроицка. Поединок в рамках 4-й группы ФНЛ-2 состоится на стадионе "Геолог" 18 сентября. Игра начнется в 18 часов, кроме того, для болельщиков приготовлена развлекательная программа.

Билеты уже продаются. Есть льготы, в том числе бесплатное посещение игры. Отметим, что с "Ностой" "Тюмень" встретится дважды до зимнего перерыва. В 9 туре, который состоится в воскресенье, и 14-м — 23 октября на поле соперника.

В 2022 году "Тюмени" остается провести девять матчей. Кроме "Носты" пройдут по две игры с "Уралом-2", "Торпедо Миасс", по одной встрече — с "Динамо-Барнаулом", "Иртышом" и "Оренбургом-2". Последний поединок запланирован на 12 ноября, после чего последует перерыв на зиму - до 2 апреля, сообщил Вслух.ру.