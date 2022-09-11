С победителями федеральных грантовых конкурсов встретились в правительстве Тюмени

Состоялось мероприятие с участием инициативной молодежи юга Тюменской области, которая выиграла гранты на всероссийских федеральных конкурсах и помогла в организации региональной площадки форума "УТРО".

На встрече отметили победителей грантового конкурса форума "УТРО" и второго сезона конкурса Фонда культурных инициатив, менторов и организаторов площадки форума "УТРО" от Тюменской области "Урал. Вовлеченные сообщества".

— Молодежная политика — это особая отрасль. Если мы говорим про эффективную и доверительную коммуникацию с активистами и сообществами, то важно не только поддерживать, обучать лидеров, но и награждать их. На данных встречах мы можем поблагодарить ребят за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к делу, рассказать об их достижениях в кругу единомышленников, — рассказал Владислав Татаринцев, врио начальника управления молодежной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике Тюменской области.

Молодым людям вручили благодарственные письма, а также подарили брендированный мерч региона. На событии в интерактивном формате рассказали о возможностях и поддержке для молодежи Тюменского региона. Гости приняли участие в квизе с вопросами о регионе, лидерах молодежных сообществ и молодежных пространствах, сообщила Мегатюмень.