Как питаться, чтобы похудеть, рассказали тюменцам

Что изменить в рационе, и чем это заменить, рассказала Тюменская область сегодня. Питаться нужно не менее трех раз в сутки. При этом важно контролировать объем порций. Нельзя есть слишком поздно – последний прием пищи за три часа до сна.
Елена Дороднева подчеркивает, что от любимых продуктов не нужно отказываться, важно лишь пересмотреть этот список: что-то заменить, что-то минимизировать и отрегулировать водный баланс. Отказы же могут привезти к срывам, что вернет вам все килограммы и даже больше.
Каждый день нельзя есть сладкое, нельзя часто употреблять алкогольные напитки, особенно пиво, сладкие газировки. Эта группа продуктов вызывает наибольшие риски.
– Добавочный или добавленный сахар стоит минимизировать. Это тот сахар, который мы добавляем при приготовлении пищи в чай, кофе, дополнительные сладости и т.д. Фрукты, овощи тоже содержат сахар, но там помимо него есть пищевые волокна, полезные вещества. В конфетах же только жир и сахар – пользы ноль, – говорит эксперт.
Вторая группа продуктов – жирные: свинина, копчености, переработанное мясо (колбасы, сосиски). В них много жира, но пользы опять же почти нет. Стоит выбрать вместо них запеченное (нежареное) мясо, курицу, индейку.
Вода активирует обмен веществ, поэтому 30 мл на кг массы тела в сутки воды нужно употреблять.
– Важно помнить закон сохранения энергии: если человек расходует энергии больше, чем получает, то он не может полнеть. Если что-то не получается, значит, есть ошибка. Найти ее поможет врач, – говорит диетолог.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru