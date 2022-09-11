Как питаться, чтобы похудеть, рассказали тюменцам

Что изменить в рационе, и чем это заменить, рассказала Тюменская область сегодня. Питаться нужно не менее трех раз в сутки. При этом важно контролировать объем порций. Нельзя есть слишком поздно – последний прием пищи за три часа до сна.

Елена Дороднева подчеркивает, что от любимых продуктов не нужно отказываться, важно лишь пересмотреть этот список: что-то заменить, что-то минимизировать и отрегулировать водный баланс. Отказы же могут привезти к срывам, что вернет вам все килограммы и даже больше.

Каждый день нельзя есть сладкое, нельзя часто употреблять алкогольные напитки, особенно пиво, сладкие газировки. Эта группа продуктов вызывает наибольшие риски.

– Добавочный или добавленный сахар стоит минимизировать. Это тот сахар, который мы добавляем при приготовлении пищи в чай, кофе, дополнительные сладости и т.д. Фрукты, овощи тоже содержат сахар, но там помимо него есть пищевые волокна, полезные вещества. В конфетах же только жир и сахар – пользы ноль, – говорит эксперт.

Вторая группа продуктов – жирные: свинина, копчености, переработанное мясо (колбасы, сосиски). В них много жира, но пользы опять же почти нет. Стоит выбрать вместо них запеченное (нежареное) мясо, курицу, индейку.

Вода активирует обмен веществ, поэтому 30 мл на кг массы тела в сутки воды нужно употреблять.



– Важно помнить закон сохранения энергии: если человек расходует энергии больше, чем получает, то он не может полнеть. Если что-то не получается, значит, есть ошибка. Найти ее поможет врач, – говорит диетолог.