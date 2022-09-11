Как оказать первую помощь, рассказали тюменцам

Важно не растеряться и не навредить, пока к пострадавшему едут врачи.

– Первая помощь нужна, чтобы устранить угрозу жизни, помочь человеку, оказавшемуся в тяжелой ситуации, например, в ДТП, облегчить его страдания и в некоторых случаях даже спасти, – говорит заведующая учебным отделом станции скорой медицинской помощи г. Тюмени Наталья Прохорова. – При этом главное – не быть равнодушными, не проходить мимо. Если вы увидели, что кому-то стало плохо, подойдите и спросите, нужно ли помочь. Оценив ситуацию, вызовите скорую. Ваш звонок и будет началом оказания помощи.

Если вы не знаете, что делать, постарайтесь уложить человека набок, особенно если он без сознания. Уже одно это действие может спасти ему жизнь. Если нет судорог, приподнимите ноги, подложив под них валик или какой-либо предмет. Ни в коем случае нельзя давать какие-либо таблетки. При порезах и кровотечениях наложите жгут или тугую повязку, приложите холод и, конечно, сразу вызывайте скорую.

Несколько раз Наталье Геннадьевне приходилось оказывать первую помощь вне работы. Первый случай произошел в переполненном дачном автобусе, где пассажир потерял сознание. Пока она с трудом пробиралась через толпу до мужчины, ему уже успели дать несколько таблеток нитроглицерина, что категорически запрещено при потере сознания. Дело в том, что вещество значительно понижает давление и при обмороке только ухудшает состояние. Тем временем пассажиры неудачно вызвали скорую на разные адреса, а кондуктор, дойдя до водителя, попросила остановить автобус. Наталья Геннадьевна оказала первую помощь: с помощью пассажиров мужчину уложили и приподняли ноги. Когда он пришел в себя, дала воды. На вопрос, что беспокоит, пассажир ответил отрицательно. Доктор позвонила в центральную диспетчерскую и назвала точный адрес остановки автобуса. Бригада скорой помощи приехала быстро.

Еще один случай произошел во дворе, где гулял пожилой мужчина. Внезапно он упал (закружилась голова) и разбил бровь. Кровь залила почти все лицо. К счастью, у Натальи Геннадьевны, которая вышла на прогулку с маленьким ребенком, был с собой памперс. Она прижала подгузник к ране, попросила мужчину удерживать его, а сама вызвала бригаду скорой помощи.

– Людям с сахарным диабетом специалисты рекомендуют носить с собой сахар или конфеты, которые нужно съесть при определенных симптомах, – напомнила Наталья Прохорова. – Можно положить в паспорт визитку с указанием фамилии, имени, отчества и заболевания (диабет, бронхиальная астма и другие хронические болезни), это важно для понимания ситуации. Многие берут с собой небольшие аптечки и бутылочки с питьевой водой, что совершенно правильно.

Всемирный день первой помощи проводится в области ежегодно. В его рамках проходят акции на улицах, торговых центрах, и люди ждут это событие. Ирина Бердюгина напомнила, что в законодательстве России сказано о первой помощи и людях, обязанных ее оказывать. Также говорится о самопомощи и взаимопомощи, но для этого необходимы навыки и знания, что можно и нельзя делать. Например, нельзя прокалывать язык булавкой, если у человека судороги, нельзя проверять реакцию зрачков на свет и т. п.

Как правильно вызвать скорую: на стационарном телефоне набирают номер 03, на сотовом – 103, при возникновении ЧС – 112. Следует успокоиться и назвать точный адрес, подъезд, этаж или ориентиры места нахождения, указать состояние человека, его пол и возраст, сообщить, может ли он разговаривать (в этом случае сказать его фамилию, имя и отчество) и ни в коем случае не уходить до приезда скорой помощи.