Когда завершат реставрацию Спасской церкви, рассказали тюменцам

Начатая в начале 2020 года реставрация Спасской церкви сегодня находится в завершающей стадии. Об этом рассказали в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

На сегодня ориентировочный срок - 4 квартал 2022 года. На сегодняшний уже сделано многое, например, усилен грунт и фундамент, установлены склепы для найденных останков купца Текутьева, а также для его супруги, завершен ремонт крыши и инженерных систем внутри храма.

- Распоряжением правительства Тюменской области выделено дополнительное финансирование на реставрацию обнаруженной живописи, объявлены торги. Эти планируется завершить до конца 2024 года, - добавила председатель комитета Анна Базылева.

Отметим, что темп реставрации обусловлен статусом культурного наследия - к восстановлению таких объектов предъявляются свои условия. Так, к примеру, бригаде запрещено сверлить стены. Ведь так можно повредить ценную для краеведов и самого храма живопись, сообщает АИФ-ТЮМЕНЬ.