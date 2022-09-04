Правила безопасного общения в сети напомнили тюменцам

3 сентября на остановках Тюмени появились изображения с фразами, напоминающими о соблюдении правил безопасности при общении в сети. Акция посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Постеры призывают задуматься, кем может оказаться новый интернет-знакомый. "Ты знаешь того, кто тебе пишет?", "Что скрывает твой интернет-друг?", "Друзья познаются в деле, а не в переписке", написано на баннерах.

Баннеры с социальной рекламой разместили на 15 автобусных остановках: "Центральный рынок", "Площадь Памяти", "Сельскохозяйственная академия", "Цветной бульвар" (при движении из центра), "Площадь 400-летия Тюмени" (при движении к ул. М. Горького), "Администрация г. Тюмени" (при движении в центр). Полный список остановок можно увидеть в приложении, сообщила Мегатюмень.