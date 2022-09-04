В тюменском Медгороде проводят успешные операции возрастным пациентам

В хирургическом отделении №1 Медицинского города пяти пациентам в возрасте от 80 до 87 лет были выполнены сложные полостные и реконструктивные операции.

Лечение таких возрастных пациентов — непростая задача, которая требует тщательной оценки возможностей организма, его способности выдержать оперативное вмешательство и воздействие лекарственных препаратов, уточнила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).

"Пациенты имеют определенное мужество, настроены на борьбу и верят, что смогут продолжить жить полноценно. А мы поддерживаем их в этом",— говорит заведующий хирургическим отделением №1 Евгений Франк.

Каждый из пяти пациентов хорошо восстановился после хирургического лечения. Слаженная работа анестезиологов, хирургов и реаниматологов позволяет провести операцию без значительных осложнений. После операции каждый из пациентов находился в реанимации не более суток, далее переведен в профильное отделение, а затем своевременно выписан из стационара. "Возраст - не противопоказан для любого оперативного вмешательства. Наши пациенты проходят тщательную предоперационную подготовку, необходимые обследования у анестезиологов, реаниматологов, терапевтов, кардиологов. Только после этого мы можем планировать хирургическое вмешательство", — рассказал директор-главный врач Медгорода Расим Тамразов.

Хирургическое отделение №1 можно назвать самым возрастным отделением онкодиспансера. По статистике ежегодно около трехсот пациентов старше 70-и лет проходят лечение в отделении, специализирующемся на лечении онкологических патологий.