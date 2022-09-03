В Тюмени пройдет Международный фестиваль "Ноль Плюс"

Каждый год Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" (Zero Plus International Film Festival) радует зрителей приятными нововведениями.

Организаторы вновь готовят сюрпризы. В их числе номинация "Кинотанец", которой никогда прежде в фестивальной программе не было. Чтобы показать свое отношение к различным жизненным ситуациям, авторы представленных здесь короткометражных фильмов используют одновременно и язык хореографии, и язык кино, они работают в поле эксперимента, киноавангарда, при этом всегда в центре внимания человек, личность, имеющая абсолютную ценность.

— Номинация посвящена поэзии движения и искусству киноизображения. Это сплетение двух прекрасных творческих направлений, взаимодействие, в результате которого рождается нечто новое, нечто удивительное и завораживающее. При этом "Кинотанец" больше, чем просто сумма кино и танца, это качественно другой уровень осмысления реальности, — отмечает хореограф Елена Данн.

Показы фестивальных картин будет сопровождать модератор Дина Верютина, режиссер-документалист, оператор и автор целого ряда образовательных проектов по Dance film. Вместе со зрителями эксперт из Санкт-Петербурга обсудит красоту и гармонию человеческого тела, возможности танца для выражения глубинных смыслов и его значение в мировой культуре. Кроме того, Дине Верютиной предстоит оценивать ленты международного конкурса танцевального кино, а компанию в жюри ей составят хореограф, преподаватель, художественный руководитель танцевальной компании "Окоем" Александр Гурвич и режиссер игрового кино, создатель студии экспериментального театра "Луксор", автор фильмов и клипов Тимофей Жалнин.

Согласно традициям "Ноль Плюс", новая номинация, как и все остальные, предполагает не только киносеансы, но и насыщенную образовательную программу, сообщает Мегатюмень.