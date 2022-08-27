Особенный субботник провели жители ишимского села

В 11 км от Ишима и в полутора – от федеральной трассы Тюмень-Омск расположено село Ершово (ранее Безруково) – место, в котором родился знаменитый автор Конька-Горбунка Петр Ершов. С каждым годом сюда приезжает все больше туристов. По словам сотрудников местного филиала Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова, в выходные дни у них бывает до трех десятков посетителей. Приезжают и организованными группами, что только радует местных жителей, которые очень любят родное село и всячески стараются его украсить.

Вот так, из желания сделать Ершово еще привлекательнее, и родилась идея субботника. Общими усилиями сельчан, под гармошку и в дружной атмосфере расчистили берег реки Карасульки и освободили доступ к старинному колодцу, которым пользовалась когда-то семья Петра Павловича Ершова.

По воспоминаниям старожила села – 82-летнего Александра Викторовича Блюдина - бывшего учителя математики и физкультуры в местной школе, установили точное место расположения колодца. Буквально после первых же ударов лопаты из-под земли забил ключ родниковой воды.

По материалам Ишимского музейного комплекса имени П.П. Ершова.