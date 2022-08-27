Как подружить кошку с собакой, рассказал тюменский ветеринар

Кошки и собаки могут подружиться, особенно если у них не было отрицательного опыта общения.

- При знакомстве учтите, кто из животных старожил, а кто новенький. Всегда старожилу должна доставаться большая часть территории и больше внимания, - комментирует ветеринар Вера Полякова. - Второе с чем мы должны определиться – подселяем взрослое животное или малыша. Кошкам, проще будет найти общий язык с животным, которое меньше их по размерам или равного с ними размера, то есть со щенком. Крупная собака может напугать даже исключительно тем, что она большая и страшная. Собаки могут не распознать в котенке друга, а принять его за добычу, которую можно поймать и съесть. Во взрослом коте им проще будет распознать равное им по статусу животное.

- Не забывайте, что у кошек есть инстинкт, бить когтями в глаза, чтобы ослепить преследователя. Обязательно регулярно укорачивайте коготки кошкам, до тех пор, пока они не подружатся с малышом, иначе у щенка возможны травмы глаз, - заострила внимание специалист. – И не запирайте кошек, у них всегда должна быть возможность для свободного передвижения. Иначе она будет испытывать стресс. Обязательно выдержите карантин- до первого знакомства подержите животных в разных помещениях. Через несколько дней можно начать обмен комнатами и запахами, делать это нужно до тех пор пока кошка не начнет спокойно ходить по территории собаки. И вот когда питомцы успокоились и не нервничают – самая пора для визуального знакомства. Причём, пусть кошка сама выбирает темп сближения, а вы с собакой сидите и ешьте лакомства. Её следует поощрять за то, что спокойно сидит и смотрит на собаку, не шипит, не дерется.

Также эксперты советуют ни в коем случае не позволять собаке преследовать кошку.

Не ругать кошку, если она защищается, когда щенок ставит на нее лапы. Останавливать нужно только наступательную агрессию. Мелкие драки допустимы между кошками и собаками, а вот крупные конфликты надо обязательно пресекать. После того как вы выпустили собаку и кошку в общее пространство, продолжайте угощать вкусняшками, если замечаете, что собака и кошка сидят рядом друг с другом, лежат на одной подстилке, да просто находятся в одной комнате и не обижают друг друга, сообщила АИФ-ТЮМЕНЬ.