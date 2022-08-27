Четверо тюменцев узнали об онкологии во время диспансеризации

"В поликлинике №17 г. Тюмени проводится ежегодная диспансеризация, в том числе углубленная. На первом ее этапе медики измеряют насыщение крови кислородом в покое, оценивают функциональное состояние дыхательной системы или исследуют функции внешнего дыхания. Предусмотрен и общий развернутый анализ крови, ее биохимический анализ. При необходимости может быть назначен тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации маркера тромбообразования, рентген органов грудной клетки", - рассказывает завотделением профилактики поликлиники Любовь Путрова.

С начала этого года диспансеризацию прошли 16 213 пациентов поликлиники, из них у почти 15 000 либо подтвержден диагноз из перечня хронических неинфекционных заболеваний, либо установлен впервые. Причем больше половины – это люди трудоспособного возраста.

Впервые узнали о своем заболевании благодаря диспансеризации в этом году 954 человека, в том числе 645 женщин младше 54 и мужчин младше 59 лет.

У шести человек выявлены злокачественные новообразования – из них четверо - люди трудоспособного возраста.

Среди 91 человека с выявленным диабетом – 36-ти до пенсии еще далеко. Они смогут вовремя начать терапию, а значит, исключить тяжелые осложнения болезни. 130 человек впервые узнали о проблемах с сердцем и сосудами. Еще 133 человека не подозревали или старались не обращать внимание на проблемы с органами пищеварения, уточнила Александра Малыгина, пресс-секретарь Городской поликлиники №17 (г. Тюмень).