В Ялуторовском музейном комплексе появится уникальный рояль

Специалисты Ялуторовского музейного комплекса сообщили о том, что скоро здесь появится уникальный музыкальный инструмент. Из Санкт-Петербурга сюда приедет рояль с удивительной судьбой. Его создание датируется концом XIX века. В 1856 году в северной столице Франц-Адольф Мюльбах открыл свою мастерскую (позже знаменитую фабрику) по изготовлению роялей. Многие знатоки музыки и музыкальных инструментов, ознакомившись с роялями Мюльбаха, отмечали их превосходные качества: "звук светлый, металлический (главное условие для концертного рояля), совершенная ровность на протяжении семиоктавной клавиатуры…".

Обладателем такого чудесного инструмента скоро станет Ялуторовский музей. Дарителем стала жительница г. Санкт-Петербурга Е.В. Павлович. Она и поведала о том, что рояль многие годы принадлежал семье потомственных жителей "Северной Пальмиры". И по преданию, инструмент передал в семью сам Михаил Балакирев, русский композитор, руководитель "Могучей кучки".

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.